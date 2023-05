Katka Koščová: Zistila som, že neumieram, ale môžem s tým pracovať

Radikálne ste schudli a komentovali ste, že to bolo jednoduché. Naozaj?

Ja som primárne nešla chudnúť. Potrebovala som sa dať do poriadku v rámci mentálneho zdravia. A keď sa trošku vyčistí a dá dokopy hlava, tak aj telo viac vládze. Ja som bola v stave, že som už nič nevládala, nedokázala som urobiť ani jednoduché rozhodnutia. Trpela som úzkosťami, panickými atakmi. Také obyčajné veci ako ísť si zabehať či do fitka boli pre mňa neuskutočniteľné a nedokázala som sa nikam posunúť. No a keď sa hlava vyčistila, mala som dojem, akoby som otvorila okno a nadýchla sa čerstvého vzduchu. Tak zrazu išli aj ostatné veci oveľa ľahšie.

Vďaka čomu sa vám vyčistila hlava?

Vyhľadala som lekára, lebo som mala pocit, že umieram. Brutálne mi búšilo srdce, bolievala ma hlava, mala som pocity, že budem zvracať, v noci som nevedela zaspať, bolo to strašné. Vtedy som nevedela, že ide o prejavy panických atakov. Plus obsedantné predstavy, že umieram, že mám trombózu alebo infarkt. Jednoducho som bola presvedčená, že moje fyzické zdravie je ohrozené. Lekár mal hneď podozrenie, že je za tým „hlava“ a odporúčal mi vyhľadať odbornú pomoc psychiatra alebo psychológa.