Herečka Zuzana Kanócz si materstvo užíva. Prečo má v mrazničke 3 placenty?

Pomerne rýchlo za sebou ste mali tri deti. Stihli ste si za tých sedem rokov dať vôbec pauzu medzi dojčeniami?

Najmladšiu dvojročnú Leylu dojčím aj teraz. Staršie deti som prestala dojčiť vždy až vtedy, keď som bola tehotná, asi v piatom mesiaci. Takže, áno, mala som dve štvormesačné pauzy. Ale dojčenie beriem ako samozrejmú a prospešnú vec pre deti.

Chystáte postupný návrat do práce. Kedy sa budete pri deťoch učiť texty?

Budem si musieť na to cielene vyhradiť čas. Niekedy sa to dá. Najmladšie spí a staršie dve sa hrajú alebo pozerajú dokument o zvieratkách. A ja mám čas určite aspoň 30 minút na učenie. Niekedy sa zvyknem učiť aj pri varení. Rokmi som prišla na to, že je zbytočné riešiť a plánovať veci dlho dopredu. Aj tak to nakoniec bude inak. A hlavne, spraví sa to samo. Ak človek ostane v pokoji, nepanikári a dôveruje, že to bude fajn, tak sa to tak stane.

Ako staršie deti prijali Leylu? Nežiarlili?

Lucas žiarlil, keď sa narodila Izabellka. Pri Leyle nie. U Izy to nebolo vyslovene žiarlenie, skôr sa potrebovala uistiť, že jej pozícia nie je ohrozená. Keď mala Leyla niečo vyše rok, Izi sa na chvíľku vrátila k dojčeniu a asi dva mesiace som dojčila obe naraz. Bolo to dojímavé, ako sa vzájomne na dojčenie volali a potom sa pri pití hladkali. Alebo sa na prsníkoch vymenili, vzájomne sa núkali. Ale potom, keď Izi cítila, že je všetko v poriadku, tak s dojčením prestala. Lucas nežiarlil. Je veľký ochranca svojich sestier, vonku pri hrách s deťmi sa Izy vždy zastane.

Ako správna matka na materskej ste aj vy podľahli kúzlu kváskovania?

Áno, ale vôbec mi to nejde a už som to vzdala, lebo z môjho chleba nám nie je dobre. Tým, že musí byť bezlepkový, je to celé trochu ťažšie. Spočiatku som bola zúfalá, že som iste niečo pokazila. Teraz už viem, že bezlepkové cesto sa správa úplne inak ako obyčajné. Takže momentálne nepečiem. No určite sa k tomu niekedy vrátim, je to krása, keď vám doma rozvoniava chlebík.

Placenta má pre mňa veľký význam, len vďaka nej sa dieťatko môže v tele matky vyvinúť. Zuzana Kanócz

Prečo bezlepkový, ste celiatici?

Nemáme alergiu, skôr intoleranciu. Začali sme s tým kvôli Lucasovi. On na lepok reagoval už ako malé bábätko. A tým, že som ho dojčila, musela som lepok vyradiť aj ja. Vďaka tomu som zistila, že problémy, ktoré som mala ako dieťa, ale aj neskôr, boli vlastne pre lepok. Takže doma nič pšeničné nejeme a je nám lepšie. Väčšinou kupujem ražné chlebíky, ryžové a pohánkové cestoviny.

Nekomplikuje vám to varenie?

Po tých rokoch sa stalo pre mňa prirodzeným variť bezlepkovo. A veľmi nám to chutí. Skôr jedenie mimo domova býva komplikovanejšie. Keď bol Lucas menší, nosili sme pohánkové cestoviny so sebou a v reštaurácii nám ich pre neho uvarili. Posledné roky už túžim po all inclusive rodinnej dovolenke, ktorú by som si užila bez varenia. Len neviem, či to bude niekedy možné, keďže nejeme ani laktózu.

Žiadne mliečne veci?

Používame rastlinné mlieka, smotany aj dezerty. To zase skôr kvôli Izabelle a Jurajovi. Ten zistil až v dospelosti, že mu laktóza nerobí dobre. A to bol syrový maniak! Mal problémy s pleťou, s kĺbmi, reagovalo na to doslova celé telo. Ja sama som vyradila mlieko už o čosi skôr. Bez neho som sa cítila lepšie. Konzumujeme jedine kozie syry a ovčie jogurty, aj to len v malom množstve. Našťastie, dnes už je v obchodoch veľký výber. Neviem si predstaviť fungovať s týmito obmedzeniami tak pred dvadsiatimi rokmi.

Nedá mi ešte nespýtať sa – pri pôrode Izabellky ste vážne zjedli kúsok placenty?

Áno, aj pri Leyle. Pri Lucasovi mi to nedovolili, keďže som rodila tu na Slovensku. Ale dievčatá sa narodili v Rakúsku, kde mi to umožnili. Ale nepredstavujte si ktovie čo, bol to len malinký kúsok, asi ako necht na malíčku. Tam vedia, že sa to robí a že je to prospešné.

Niekto si z placenty dáva vyrobiť aj homeopatiká. To ste nechceli?

Aj po domácky sa z nej robia lieky pre dieťa, prípadne sa dá poslať do Nemecka, kde vám z nej pripravia špeciálne ampulky na všetko možné. Toto sme nevyužili, ale všetky tri placenty máme v mrazáku a plánujeme ich zasadiť pod stromčeky na chate. Pre mňa má placenta veľmi veľký význam, veď len vďaka nej sa dieťatko môže v tele matky vyvinúť. Preto si myslím, že to nie je žiadny biologický odpad, ako niekto hovorí.

