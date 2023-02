Helena Krajčiová: Môj super recept proti bolesti chrbta

Ste krásne štíhla, dávate si pozor na jedlo?

Hlavne dosť športujem. Ale na priberanie si dávam pozor, prekáža mi, ak nemám svoju obľúbenú hmotnosť. So stravou je to u mňa celkom „freestyle“. Nestíham si pripravovať jedlo do práce, no výživová hodnota stravy je pre mňa dosť dôležitá.

Takže ste vyznavač zdravej kuchyne?

Hlavne cez vikendy sa ozaj snažím. Syn Kryštofko cez týždeň nemá mäso, v lesnej škôlke im varia rastlinnú stravu, čo som veľmi rada. Takže na víkend kúpim nejaké lepšie mäso alebo ryby, najradšej z farmy, z našich miestnych zdrojov. Ak nie je mäso, posypem jedlo aspoň semiačkami, jednoducho aby malo dostatočnú výživovú hodnotu. Ovocie majú deti rady, Anika aj zeleninu, Kryštofko raz áno, raz nie, on má veľmi rád sladké. Ale milujeme doma paradajkovú polievku, cestoviny, strukovinové polievky...