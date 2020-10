Gabika Marcinková trpela v tehotenstve vážnou chorobou: Lekári nás zachránili

Ešte za slobodna ste povedali, že ste ambiciózna mrcha a dokážete prácu uprednostniť pred rodinou a vzťahom. Ako to máte teraz?

Mrcha je možno silné slovo, ale, áno, bola som dosť ambiciózna a ochotná obetovať práci veľa zo svojho osobného života. Potom som však stretla svojho muža, čo bola prvá zmena. Už on mi povedal, že veľa pracujem a mala by som si čas viac rozdeliť aj medzi rodinu. No a keď sa nám narodilo dieťa, všetko sa úplne poprehadzovalo. Momentálne chcem život prežiť tak, aby boli v harmónii tri veci – rodina, práca a koníčky. Raz niečo viac a niečo menej, ale aby som nikdy nezabudla, že som tu aj ja a potrebujem si čítať, športovať, že je tu práca, ktorú ľúbim a neviem bez nej celkom žiť, a rodina, to je stabilita, ktorú by som chcela udržať minimálne do smrti.

Váš muž je poriadne potetovaný. Nezlákalo to aj vás na nejakú kerku?

Nie, myslím, že by mi to často prekážalo v mojej profesii. Dokonca sa mi takéto „skrášľovanie“ vlastného tela nikdy nepáčilo. Ale páči sa mi to na Martinovi a patrí to k nemu.

Keď ste čakali Emku, trpeli ste vraj tehotenskou nádchou. Také niečo existuje?

Doteraz celkom neviem, či to nebola moja bežná alergia, lebo v lete občas kýcham. Ale táto nádcha sa začala skôr a trvala dlhšie. Moja gynekologička mi neskôr povedala, že niektoré ženy majú počas tehotenstva permanentnú nádchu. Ale objavil sa aj pozitívny efekt – mávala som intolerancie na rôzne druhy potravín, a to mi tehotenstvom a dojčením odišlo. Mohla som naozaj všetko jesť bez toho, aby som cítila komplikácie.

A už sa intolerancie vrátili?

Dojčiť som prestala len nedávno a zatiaľ stále môžem jesť, čo chcem. Predtým som cítila pšenicu alebo mliečne výrobky. Ak som prekročila istú hranicu, bývalo mi z toho zle. A teraz mi nie je.

V stravovaní ste na seba bývali dosť prísna...

… z toho ma tehotenstvo a dojčenie tiež vyliečili! Vtedy sa človek potrebuje napchať, lebo je strašne hladný. Vďakabohu som asi po pätnástich rokoch v štádiu života, keď to beriem uvoľnene. Rozšírilo sa spektrum vecí, ktoré považujem za zdravé. A nevyčítam si, ak zhreším niečím, čo je vyslovene nezdravé.

Dávate si záležať aj na tom, kde potraviny nakupujete?

Najbližší obchod od nás sú biopotraviny, takže prirodzene nakupujem tie, lebo sa mi nechce ísť ďalej. Ale nemám problém nakúpiť v bežnom obchode. Nie som si istá, či kvalita biopotravín je o toľko odlišnejšia. Niekedy mäso, ovocie aj zeleninu objednávam od farmárov. No a počas voľna, cez koronu, manžel urobil u svokrovcov v záhrade vyvýšené záhony, a keď zájde do Prešova, vždy donesie čerstvú, doma vypestovanú biozeleninu.

S manželom Martinom Mihalčinom má dcérku Emu, ktorá im robí veľkú radosť. Zdroj: Facebook G. M.

Ešte sa vrátim k pôrodu. Mali ste preeklampsiu, to je veľmi vážny stav. Čo sa stalo?

Ku koncu tehotenstva mi opúchali nohy aj ruky, ale vravela som si, že to je bežné, neriešila som to. Začalo mi tiež bývať zle, čo ku koncu tehotenstva nie je obvyklé. Keď som začala veľmi opúchať a často vracať, išla som sa radšej ukázať gynekologičke. Vysvitlo, že mám veľmi vysoký tlak, tak si ma jeden deň radšej nechali v pôrodnici. A na druhý deň museli Emku vybrať cisárskym rezom, aby sme obe ostali živé a zdravé. Túžila som síce po prirodzenom pôrode, ale v tomto som sa plne spoľahla na lekárov.

Kedy to bolo?

V 35. týždni. Emka bola zdravá, nič jej nechýbalo, aj keď ešte niekoľko dní ostala v nemocnici na pozorovaní. A ja som sa z toho po pár dňoch tiež dostala – tlak mi pomaly začal klesať. Preeklampsia je taká záhadná choroba. Nikto nevie, prečo vzniká, a jediné riešenie je pôrod. V podstate som mala šťastie, že to prišlo relatívne neskoro a že sme z toho obidve vyviazli bez problémov.

Odpuchli ste tiež rýchlo?

Áno, voda z tela postupne odchádzala. Bolo ako zázrak, keď som zrazu videla svoje nohy také, ako vyzerali predtým, nie slonie. Teraz sa mi už ľahko žartuje. Našťastie to všetko dobre dopadlo. Ale hneď ďalší deň po pôrode ma lekári uisťovali, že pri druhom tehotenstve je preeklampsia veľmi nepravdepodobná.

Plánujete si túto informáciu overiť v praxi?

Rada by som, chcem mať dve deti. A viac asi nie.

