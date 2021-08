D. Hágerová úprimne o svadbe i deťoch: Občas mi príde myšlienka aj na tretie

Vo februári sa vám narodil synček. Je život s jedným dieťaťom a s dvomi dramatický rozdiel?

Dramatický asi ani nie, aspoň zatiaľ to tak nevnímam. Tristanko je živé, ale pohodové bábätko. No má len 5 mesiacov, takže za ním ešte nemusíme behať. Na druhej strane Izabelka má 3 roky a už sme pri nej boli zvyknutí na to, že sa pohrá sama, vyspali sme sa celú noc – to je asi najdramatickejšia zmena. Mám pocit, že pandémia mi v tomto na začiatku pomohla, boli sme pomerne často doma obaja, aj s Romankom, a starostlivosť sme si mohli rozdeliť.

Vraj vám počas tehotenstva nebolo najlepšie?

Slová „nebolo najlepšie“ to dostatočne nevystihujú. Okrem prvého mesiaca mi bolo nonstop zle od žalúdka. Ešte aj v deň pôrodu. Mala som aj problémy s tlakom, točila sa mi hlava. Počas prvého tehotenstva som takmer ani nevedela, že som tehotná. Teraz to bol presný opak. Ale nepanikárila som, pretože lekár na pravidelných kontrolách videl, že Tristanko normálne priberá a je v poriadku. Ja som veľmi nepriberala, lebo čokoľvek som zjedla, bolo mi zle.

Trávenie vás hnevá už dlho, kedysi vám diagnostikovali histamínovú intoleranciu. To sa už zlepšilo?

HIT-ku mám asi 10 rokov. Už ani nemám pocit, že ma nejako obmedzuje. No ešte pred pandémiou mi zistili syndróm dráždivého čreva. Oba sú to problémy dosť súvisiace s psychikou a so stresom. Ale dá sa s tým pracovať a relatívne dobre fungovať, viem si jedálny lístok prispôsobiť ako treba.

Je niečo, čo milujete ale nemôžete jesť?

Myslím, že ani nie. Za tie roky som si už zvykla, že niektoré veci nemôžem a ani mi nechýbajú. Napríklad milujem čokoládu, neuveriteľne, veľmi veľmi. No počas tehotenstva som ju vôbec nemohla. Takže keď sa Tristanko narodil, povedala som si, že to dobehnem. A ja som taká, že keď už, tak poriadne – a zjedla som naraz obrovské množstvo čokolády. Niekoľko dní za sebou. Tristankovi z toho potom nebolo dobre, keď som ho dojčila. Takže teraz zase nejem čokoládu, ale vôbec mi to neprekáža.

Ako môžete zjesť toľko čokolády a byť taká tenučká, že sa treba dvakrát pozrieť, aby vás človek raz videl?

Ja ani neviem. Okrem genetiky to bude asi v tom, že som veľmi aktívna, aj keď teraz veľa necvičím. Pri dvoch deťoch, domácnosti, varení, prechádzkach a všetkom okolo toho, navyše pri vstávaní pred šiestou ráno a párkrát v noci, asi občas potrebujem trochu dočerpať rýchlu energiu.

Keď sa narodila Izabelka, váš muž povedal, že ste sa narodili, aby ste boli matkou. Potvrdíte to opäť?

Myslel to ako veľký kompliment a aj to tak beriem. Svoj život vnímam úplne inak, odkedy som mama. Veľmi ma baví hravosť, ktorú som v sebe vďaka deťom opäť objavila. Som nesmierne šťastná, že mi bolo dopriate mať deti. Asi 99 % času sú také dobré, že mi občas príde myšlienka aj na tretie, ale to už veľmi predbieham. Možno keď budú väčšie a budú sa už vedieť spolu zahrať. Lebo doteraz mi je ľúto, že som sa počas druhého tehotenstva často ani nedokázala postaviť z postele a venovať sa Izabelke.

Zasnúbení ste od novembra 2019. Prekazila vám pandémia svadobné plány?

Ani nie, rozmýšľali sme skôr nad druhým bábätkom. A keďže sa nám pošťastilo, tak so svadbou trošku počkáme. Ak by mala byť, chcela by som, aby to bol pekný deň a aby sme si ho všetci užili, aj deti. To znamená, že musia byť trošičku väčšie. Azda dovtedy pandémia už nebude a budeme sa môcť stretnúť v kruhu našich milovaných.

