Choď už do postele! Prečo táto veta na väčšinu detí neplatí?

Pozná to takmer každý rodič. Čas na spanie sa blíži, ale dieťa je stále plné energie. Doprajete mu ešte pár minút, ale nič sa nezmení. Niekedy sa to ťahá takmer donekonečna. Na to, prečo maj slová, choď do postele, úplne opačný účinok si posvietila nemecká stránka eltern.de. Ako si uľahčiť zaspávanie, a čo na deti zaberá?

Musí sa pripraviť

Bez ohľadu na vek, je zaspávanie u detí často veľkým problémom. Nemôžete čakať, že po vašej výzve si rozbehnutá ratolesť ľahne do postele a bude spať. Je to veľmi náhle. Ak jej spomeniete spánok, chce zrazu stihnúť toho ešte viac. Dieťa sa musí na túto chvíľu pripraviť, postupne spomaliť. V opačnom prípade bude po vašom direktívnom vyhlásení ešte aktívnejšie. Hodinu, dve pred spaním, venujte dieťaťu plnú pozornosť. Porozprávajte sa o tom, čo prežilo počas dňa, ale zaspomínajte si i na to, čo ste zažili spoločne. Asi dve hodiny pred spánkom si môžete spolu zacvičiť. Ideálna je napríklad detská joga, ktorá uvoľní celé telo, uvádza eltern.de. Ak nemáte chuť na cvičenie, pustite si pokojnešiu hudbu, stlmiť osvetlenie.

Zapojte ho do výberu

Potom si spolu ľahnite a oddychujte. Pokojne si môžete spolu prečítať rozprávku na dobrú noc, prípadne si ju môžete vypočuť. Postupné spomalenie by sa malo pre celú rodinu stať rituálom. Zbytočne však večerné prípravy nenaťahujte a nemeňte čas zaspávania. Niekedy vám môžu pomôcť aj malé triky. Pripravte napríklad dieťaťu dve pyžamá a nechajte len na ňom, ktoré si vyberie. Bude mať pociť, že môže rozhodovať samé za seba, a tým bude vystavené menšiemu tlaku ako v prípade, keď ho len jednou vetou naženiete do postele. Získa pocit, že sa podieľa na tom, kedy ísť spať. Rovnakú taktiku môžete využiť aj pri výbere večernej rozprávky. Dieťa tak bude cítiť určitú voľnosť.

Neposúvajte čas

Odborníci sa zhodujú na tom, že pevné spánkové rituály sú pre deti veľmi dôležité. Aj od nich sa môže odvíjať kvalita spánku, počas ktorého spracovávajú zážitky z celého dňa. Navyše najmä behom nochi prebieha dozrievanie mozgu. Podľa familie.de spôsobuje nedostatok spánku takmer štvrtine detí nadváhu v puberte. Nedostatok spánku sa môže u detí prejaviť nielen únavou, ale i podráždenosťou, zlou náladou a z dlhodobého hľadiska i poruchami pozornosti či zníženou výkonnosťou. Aj z tohto dôvodu sa oplatí urobiť zaspávanie príjemnou záležitosťou a zbytočne neposúvať čas, kedy ísť to postele.