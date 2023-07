Budete bez milovania menej zdravá? Toto vravia odborníci, možno vás prekvapia

Príčinami absencie sexu v živote môže byť všeličo - nízke libido, stres, únava, nedostatok času, či single život ale možno i zdravotné problémy - napríklad srdcové, metabolické, psychické, či bolesti chrbtice. Ak beriete navyše lieky, môžu chuť na milovanie ovplyvňovať.

Treba sa ale obávať, že bez sexu vám hrozia ďalšie fyzické ťažkosti? Odborníčka si to napriek mýtom, ktoré kolujú, nemyslí. Podľa známej americkej sexuálnej terapeutky Sari Cooperovej, ktorú citovala Žena.sk, ide v prvom rade o stratu libida. Ak nemáte toľko vášne, telo si jednoducho zvykne a prestane po dotykoch túžiť. Ale choroby?

Podľa výskumov, ktoré lekári robili na mníškach, sa naopak zistilo, že sa im vyhýbajú niektoré ženské choroby. Jednou z nich je aj ľudský papilomavirus, teda HPV vírus, ktorý sa šíri pohlavným stykom a ním spôsobeným nádorom. Samozrejme sú takto chránené aj proti iným pohlavným chorobám.

Ako píše ncbbnews.com, podľa ďalších štúdií mníšky, ale aj kňazi v priemere žijú dokonca dlhšie, a aj typické zdravotné ťažkosti ako vysoký tlak, sa u mníšok vyskytujú zriedkavejšie.

Absencia sexu teda pre ženské nepredstavuje zrejme viac ako nepríjemnosť a samozrejme aj tá závisí od uhla vnímania.

Skôr životný štýl

Aj keď nejde o to, žeby sa vám vagína zúžila, predsa len sa s ňou niečo deje. Je to však väčšinou problém žien v menopauze. Tým, že sa žene rokmi prirodzene znižuje libido a so sexom mnohé rezignujú, vaginálna stena sa oslabí, nie je taká pružná a sex nakoniec môže bolieť.

Aby sme si ale pripomenuli to podstatné, dĺžka života a celkové zdravie samozrejme viac závisí od životného štýlu ako od množstva sexu - teda od zdravej stravy, dostatku pohybu a eliminácie stresu.

Naďalej platí, že sex je pre ľudské telo zdravý a ak nemáte práve s kým ho mať, odborníci odporúčajú venovať sa mu invidividuálne. Okrem iného je dosť možné, že sa vám zlepší aj mentálne zdravie - pri orgazme sa vyplaví opamín, oxytocín, sérotonín a skupina endorfínov, ktorú psychike pomáhajú.