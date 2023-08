Ako si udržať v dlhoročnom vzťahu vášeň? Dá sa to vôbec?

Najväčším nepriateľom vášne je monotónnosť a rutina. Ak sa vám vkradne do vzťahu, začnite ihneď konať. Emocionálnu blízkosť postupne naruší aj nedostatok komunikácie. Partneri sa budú postupne od seba vzďaľovať a city chladnúť. Rovnakým strašiakom je zaneprázdnenosť a množstvo pracovných povinností. Ako možno situáciu zvrátiť? Starostlivosť o vzťah by mala byť pravidelná a neustála. Záujem o ňu by mali mať obidvaja partneri.

Neuzatvárajte sa do seba

Zo začiatku si cielene vyhraďte deň, kedy si nájdete na seba čas a budete sa spolu otvorene rozprávať o svojich potrebách, túžbach, ale i fantáziách. Komunikácia je vo vzťahu kľúčová, viac sa o sebe dozviete a budete vedieť aj to, kam ste sa časom posunuli. Potreby sa menia aj vekom. Určite na seba pri konverzácii neútočte i veci, s ktorými nie ste spokojní sa dajú povedať slušným a pokojným tónom. Nikdy nezabudnite upozorniť ani na pozitívne stránky svojej polovičky. Nikdy nie je všetko len zlé.

Nové zážitky

Či ste spolu päť, desať či dvadsať rokov, stále si vytvárajte spoločné zážitky. Nefungujte ako dve samostatné jednotky. Objavujte nové záujmy, činnosti, miesta. Vytvoríte si spoločné zážitky, čo vám pomôže vytvoriť si nové spomienky. Nebojte sa byť otvorení pre nové veci. Spomeňte si, o čom ste snívali na začiatku vzťahu a ešte sa vám nepodarilo zrealizovať. Bol to len balónom, plavba loďou alebo bicyklový výlet či stanovačka? Vek by nemal byť pre vás prekážkou.

Niekedy stačí objatie

Pracujte na intimite a emocionálnej blízkosti, nemusia mať len sexuálny podtón. Niekedy stačí obyčajné objatie, bozk na privítanie či pri odchode do práce. Fyzický kontakt je pre partnerský život veľmi dôležitý. Nikdy nezabudnite na romantické gestá a drobné prekvapenia. Lásku môžete vyjadriť aj malými pozornosťami, kúpte partnerke po ceste z práce kvet alebo povysávajte, kým príde z práce. Pripravte partnerovi obľúbené jedlo alebo kúpte čokoládu. Fantázii sa medzi nekladú.

Vzájomný rešpekt

Nemusíte byť však od rána do večera len spolu. Pre partnerský život je veľmi dôležité, aby ste si našli čas len pre seba. Zachováte si tak svoji individualitu. Stretávajte sa s priateľmi, nájdite si čas na vlastný koníček. Rovnaký priestor dávajte aj partnerovi. Vzájomná podpora a rešpekt sú dôležité pre udržiavanie pozitívnej dynamiky vo vzťahu. Podstatný pre udržanie vášne vo vzťahu je i sex. Otvorená komunikácia o sexuálnych potrebách a túžbach býva často kľúčová. Treba si uvedomiť, že vášeň v partnerskom vzťahu nebude vždy na rovnakej úrovni. Kľúčom je mať realistické očakávania.



