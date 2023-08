Ako schudol Martin Chodúr? Najhoršie je nejesť, tvrdí spevák

Víťaz prvej súťaže Česko Slovenská SuperStar, multiinštrumentalista a skvelý spevák Martin Chodúr je v médiách pravidelne rozoberaný pre partnerstvo s Ivonou Selníkovou, ktorá má o 17 rokov viac. Spolu vychovávajú 7-ročného syna Martinka a pôsobia veľmi harmonicky. Spevákovi sa výborne darí aj profesne a pred časom sa mu tiež podarilo viditeľne si zlepšiť figúru. V čom spočíva jeho recept?

Aký je váš vzťah k športu? Máte na neho čas a chuť?

Úprimne, nemám čas ani chuť. Respektíve nemám chuť si urobiť čas. Plánujem to už dlho, ale zatiaľ si neviem predstaviť šport, ktorému by som sa chcel venovať. Baví ma horská cyklistika, ale to je skôr zábava ako skutočný šport. Snažím sa tiež veľa chodiť peši. Určite si chcem v budúcnosti nájsť taký šport, ktorému sa budem môcť aktívne venovať 45 minút denne. Joga ma veľmi nebaví a chodiť do posilňovne mi pripadá ako strata času. Ideálna by bola nejaká rozumná zostava cvikov, ktorú by som mohol pravidelne cvičiť doma. Musím sa na to zamerať, pretože cítim, že je to veľmi dôležité.

Ale so synom sa asi dosť „našportujete“.

To je pravda. Toho dvíhania a behania! Martínek je veľmi aktívne dieťa a vymýšľa rôzne fantastické hry. Často sme superhrdinovia, ktorí musia zachrániť maminku od najrôznejších hrozieb. Veľmi radi jazdíme na bicykli - v nadzvukovej rýchlosti! Často sa tiež prechádzame a ani neviem ako, ale občas sa dostaneme do sveta „Roblox“. Rodičia šesť- sedemročných pochopia...

Pred časom ste schudli 10 kíl. Ako sa vám to podarilo? >>>>