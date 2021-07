Ako povedala Aneta Parišková o rakovine deťom? Jej syn reagoval neuveriteľne!

Ako ste prišli na to, že sa s vami niečo deje?

Neznesiteľne ma svrbelo celé telo – od hlavy po päty. Mojich chlapcov som v zúfalstve prosila, aby ma škriabali na chrbte kefou na vlasy. Bola som doškriabaná do krvi. Pre svrbenie som nemohla ani spávať. Miernu úľavu som cítila iba vo vani, v teplej vode, tam som si vždy chvíľu cez deň pospala. Len ma moji synovia strážili, aby som sa neutopila. Popritom som cítila tlak v hlave a v hrudníku. Ale to som pripisovala extrémnemu stresu. V tom čase som bola v rámci koronaopatrení prinútená zavrieť škôlku a musela som urýchlene hľadať riešenia, čo ďalej. Keď mi na krku navrela žila, ktorá sa nechcela dostať do pôvodného stavu, otec ma vyhnal do nemocnice.

Vinou covidu sa iným diagnózam neraz nedostáva pozornosti, ktorá im patrí. Mali ste ako onkopacient túto skúsenosť?

Mala som obrovské šťastie, že lekár, ktorý mal službu na pohotovosti v bratislavskom Ružinove, nepodcenil môj stav a už na základe výsledkov krvi a ďalších symptómov vyhodnotil, že môže ísť o život. V čakárni som presedela celú noc a nasledujúce dopoludnie, bola som unavená, hladná, smädná, ale som rada, že mi nedovolil odísť, kým neabsolvujem aj CT vyšetrenie. Predovšetkým včasná diagnostika mi zachránila život. S tou bol počas covidu veľký problém.

Dva milióny ľudí ročne zabije rakovina len v EÚ. Nebyť lekárov, ako je docent Ľuboš Drgoňa, Anetin strážny anjel, je ich ešte viac! Zdroj: [email protected] _pariskova_official

Pamätáte sa na tú chvíľu, keď vám oznámili diagnózu?

Bol štvrtok 17. apríla 2020, 12.30. Po prebdenej noci na pohotovosti som chcela ísť už konečne domov, keď za mnou prišla lekárka s výsledkami z CT, kde sa hľadalo, v ktorej cieve mám zrazeninu. Oznámila mi, že nemám zrazeninu, ale mám v hrudníku „nejaký tumor“ a že nemôžem ísť domov, ale na chirurgiu, aby mi urýchlene zobrali vzorku na histológiu, že ma budú operovať hneď ráno.

Čo vám prebehlo hlavou?

V šoku som šla na záchod zavolať mojej zástupkyni Miške, že do škôlky neprídem, a čo má robiť. Potom som volala bratovi, jeho partnerke, aby som im dala inštrukcie ohľadom mojich synov a že potrebujem doniesť do nemocnice nejakú tašku s vecami. Volala som s mojimi synmi. Volala som do USA manželovi. Volala som rodičom a poďakovala som sa im, že ma vyhnali do nemocnice. Volala som môjmu šéfovi v TV JOJ Rolovi Kubinovi a jeho zástupkyni Evke Nocarovej. A keď som dotelefonovala, psychicky som sa zložila a len som plakala.

Nemohol byť tumor nezhubný?

Na chirurgii mi iná lekárka povedala, že to nemusí byť zhubné. Lenže doktor Janík predtým, ako ma išiel operovať, prišiel ku mne do izby a úprimne mi povedal, že je presvedčený o tom, že to je zhubný nádor. Podľa neho lymfóm. A dá sa liečiť. On bol prvý, kto mi ukázal, aký je môj nádor veľký, že mi stlačil cievy okolo srdca a vysvetlil mi, že si telo muselo vytvoriť náhradný krvný obeh. Hovoril so mnou priamo, vecne a pokojne. A ja som mu za to veľmi vďačná.

Nemá zmysel pýtať sa „prečo práve ja?“, ale je ľudské hnevať sa na osud. Navyše ste darkyňou krvi, zachránili ste nejeden život. Nepociťovali ste nespravodlivosť?

Cítila som predovšetkým strašný smútok. Prišlo mi veľmi ľúto, že mám umrieť, keď som konečne našla svoju lásku, že mám umrieť len pár mesiacov po tom, ako som sa vydala za môjho manžela Mirka. A pocítila som hrôzu z toho, čo bude s mojimi synmi, keď umriem…

Aneta Parišková si s manželom Miroslavom užíva prázdniny v Bratislave. Zdroj: Instagram

Máte troch synov. Ako to vnímali?

Po operácii, pri ktorej mi zobrali vzorku nádoru na histológiu, som šla domov a tam som sa rozprávala aj s mojimi chalanmi. Najstarší Danko začal plakať. Objala som ho, a oznámila som mu, že to zvládnem, lebo som bojovníčka Xena a ukázala som mu na obrázku moju seriálovú hrdinku z detstva. A že predsa vie, že som už v živote zvládla kadečo a z nejakej rakoviny sa predsa „nepos...iem“. Usmial sa. A odvtedy sme každý večer pri našej spoločnej modlitbe prosili Boha, aby som sa vyliečila. Vtedy som bola obzvlášť rada, že deti vychovávam vo viere. No a pri mojom 9-ročnom „filozofovi“ Gabkovi som sa aj zasmiala. Má rád dokumentárne filmy a keďže videl aj ten o Černobyli, oznámil mi, že „sa dalo čakať, že dostanem rakovinu, keďže Černobyľ sa prejaví aj po 30 rokoch“.

Rakovina nemá jednu príčinu a nie je jasné, podľa čoho si vyberá obete. Čo robíte preto, aby sa vám nevrátila?

Človek s lymfómom by sa už nemal vrátiť do „starých koľají“, teda do stresu, v ktorom bol. Myslím si, že aj v mojom prípade prispel k naštartovaniu rakoviny práve extrémny stres. A tak sa mu vyhýbam. Vyhýbam sa predovšetkým zlým, toxickým ľuďom a hejterom. Učím sa viac myslieť na seba a svoje potreby. Učím sa, „nechať všetko tak“, keď som unavená. A snažím sa netrápiť sa pre veci, ktoré neviem zmeniť. Ešte viac ako predtým sa teším z každého prežitého dňa, z každého úsmevu a objatia mojich detí a môjho manžela.

Celý rozhovor s Anetou Pariškovou nájdete v júlovom čísle časopisu Zdravie.