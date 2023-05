Ako ovplyvňuje nadváha plodnosť? Môže mariť sen o bábätku?

Ako vplývajú vyššie hodnoty tuku na plodnosť? Zvyšuje vysoká hmotnosť vznik polycystických vaječníkov?

V primeranej miere je pre organizmus tuk nevyhnutý. Je to endokrinne metabolicky aktívny orgán, nielen pasívna zásobáreň energie. Jeho primerané množstvo je nevyhnutné aj na správne fungovanie reprodukčného systému a priamo ovplyvňuje menštruačný cyklus i plodnosť. Ak sú však jeho zásoby nadmerné, produkuje látky a hormóny, ktoré môžu vyústiť do hormonálnej nerovnováhy a porúch menštruačného cyklu, anovulácii. Obezita súvisí aj so zvýšeným výskytom syndrómu polycystických vaječníkov, ktorý sa spája

s anovulačnými menštruačnými cyklami, hyperandrogenizmom i so zvýšenou inzulínovou rezistenciou.

Môže obezita alebo väčšia nadváha rozhádzať hormóny?

Zvýšené množstvo adipocytov, teda tukových buniek, sa priamo zúčastňuje na nadbytočnej produkcii hormónu leptínu. Hrá dôležitú úlohu v reprodukcii, v regulácii nástupu puberty a pri poruchách príjmu potravy. Nadmerné hladiny leptínu u obéznych žien môžu súvisieť so skorším nástupom puberty. Tiež ovplyvňuje hormonálnu sekréciu v hypotalame a zvyšuje sekréciu hormónov hypofýzou s následnou poruchou pulzatilnej sekrécie luteinizačného hormónu.

Ovplyvňuje nadváha a obezita i kvalitu vajíčok?

Nadbytočné množstvo tukového tkaniva priamo a negatívne ovplyvňuje ovariálne tkanivo. V skupine obéznych žien je dokázaná porucha folikulogenézy, teda dozrievania a nižšej kvality vajíčok, rovnako i zvýšená produkcia androgénov s priamym vplyvom na steroidogenézu a súvisí aj so zvýšeným výskytom inzulínovej rezistencie. Býva prítomná znížená vnímavosť sliznice maternice, kde sa má embryo uhniezdiť. Objaviť sa môžu poruchy raného vývoja embrya, narušenie vývoja a funkcie placenty počas celého tehotenstva. Riziko, že nedôjde do jedného roka k spontánnemu otehotneniu v porovnaní s normálnou telesnou hmotnosťou, je zvýšené pri nadváhe o dvadsaťsedem percent a pri obezite až o sedemdesiatosem percent. V súvislosti s obezitou narastá aj počet menštruačných cyklov, počas ktorých nedôjde k ovulácii. Spontánne počatie je nižšie aj u ovulujúcich obéznych žien.

Je v týchto prípadoch náročnejšia aj liečba neplodnosti?

V súvislosti s liečbou neplodnosti a ovariálnou stimuláciou pozorujeme vyšší počet žien, ktoré sú proti liečbe rezistentné. Vyžadujú si vyššie dávky liekov a dlhší čas stimulácie takzvanými gonadoropínmi. Rovnako býva prítomný nižší počet folikulov, vajíčok a zrelých vajíčok. S nižším potenciálom oplodnenia vajíčok zároveň súvisí nižšia kvalita embryií a nižší počet tehotenských testov.