Adriana Poláková o nečakanej operácii: Preventívka ma zachránila

Uplynulý rok bol pre vás plný zmien – kúpa kaštieľa, odchod z televízie aj zo Slovenska, ešte aj nová farba vlasov... Aj rok 2022 bude taký turbulentný?

Dúfam, že nie. Nikam sa už nechystám, ani vlasy sa meniť nebudú. Naopak, chcem sa usadiť, zastabilizovať. Je to, ako keď hodíte kameň do vody. Najprv rozvíri hladinu, ale keď dosadne, aj hladina sa upokojí. U mňa bol rok 2021 ten kameň hodený do vody, ale už sa hladina upokojuje a verím, že rok 2022 bude už úplne pokojný.

Kde sa vzala myšlienka kúpiť zámok v cudzine?

Prišlo to spontánne. Tento kaštieľ bol predtým penzión a s priateľom, ktorý pochádza z tohto kraja, sme tu boli na letnej dovolenke. A mne sa tu nesmierne zapáčilo. Úplne najviac. Rozprávali sme sa o tom, kde by sme sa spolu usadili, keď prestanem toľko robiť a namiesto vzťahu na diaľku začneme spoločne žiť. A tak Christianovi vravím: „Skús sa spýtať majiteľov penzióna, cez akú realitnú kanceláriu kaštieľ kúpili, možno v nej budú mať v ponuke aj niečo podobné.“ No a majitelia povedali: „Nechcete kúpiť tento zámok? My ho predávame...“

Akoby k vám prišiel odniekiaľ zhora!

Áno, tak to prišlo. Zamilovala som sa do parku pri zámku. Keď som ho zbadala, skoro som odpadla a zahlásila: „Tu chcem bývať!“ Táto myšlienka spontánne vyslaná do vesmíru sa zhmotnila a teraz tu v kaštieli sedím v kuchyni a je mi fajn.

Krátko pred letom ste nečakane museli na operáciu. Čo sa stalo?

Každý rok poctivo chodím na preventívnu zdravotnú prehliadku a všetkým to veľmi odporúčam. U mňa sa na poslednej zistilo, že mám problém, ktorý treba čo najskôr riešiť. Operácia prebehla v poriadku a potom som len sedela doma, ocko a deti ma obsluhovali, a ja som poctivo dodržiavala rady doktorov. Rekonvalescencia trvala dva mesiace a v polke septembra som sa mohla presťahovať do Rakúska. Občas odbehnem skontrolovať, či sa deti dobre starajú o mama hotel, takisto do kaštieľa si mnohé veci vybavujem zo Slovenska. Takže trochu pendlujem.

Ste stále viac-menej vegetariánka?

Mäsu sa vyhýbam, pretože mám z neho problémy s pleťou. Vyslovene sa mi po ňom robia na tvári vredy, neviem prečo. Ale keď som bola asi rok prísny vegetarián, veľmi sa mi pohoršila krv. Nepridala som si do stravy nič, čo by vyvážilo chýbajúce bielkoviny a ďalšie látky z mäsa. Byť vegetarián a zachovať si vyváženú stravu vyžaduje splnenie istých podmienok. Ja si preto raz za čas dám mäso, divinu, hovädzie, prípadne morku. Kuracie a bravčové vôbec nejem

Zákusky ste piekli vlastnoručne, ako teraz funguje vaša cukráreň a bistro?

Vedela som, že manažovať dve prevádzky z diaľky by bolo veľmi náročné, tak som bistro pustila a nechala si len cukráreň. Ostala na dcére, prevzala aj pečenie a ide jej to fantasticky, je veľmi šikovná.

Žezlo v rodinnej cukrárni prevzala Adrianina dcéra Lucia. Zdroj: Archív A.P.

Usporiadate pred otvorením penziónu nejakú párty, prípadne spojenú aj s vašou svadbou?

Nie, s tým je roboty. Keby som sa mala niekedy vydávať, tak chcem prísť ako „načančaná“ nevesta a nemať starosť s tým, či je jedlo teplé a či sú hostia obslúžení. A to by nešlo, ak by som to mala všetko na starosti.

A svadbu chystáte?

Teraz mám toľko starostí, že momentálne takéto otázky neriešim. Maliari práve museli dať dolu celý plafón a idú ho robiť nanovo. Riešim, čo chlapom uvarím, veď sú tu celý deň, to sú teraz moje prioritné otázky. Snažím sa žiť tak, že riešim problémy tu a teraz. A to je nakŕmiť robotníkov a zistiť, čo s plafónom.

Celý rozhovor s Adrianou Polákovou nájdete v januárovom čísle časopisu Zdravie.