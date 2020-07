Dôležitosť dojčenia je najmä v prvých mesiacoch života dieťaťa nesporná. Okrem výživových a imunologických aspektov zahŕňa silnú emocionálnu väzbu medzi matkou a dieťaťom. Po roku je výživové a imunologické hľadisko menej významné, deti sú už na pestrej strave.

Užívanie antihistaminík počas dojčenia by však nemalo byť zásadnou prekážkou pre ukončenie dojčenia. Máme antihistaminiká, ktoré sa bežne predpisujú aj dojčatám či batoľatám. Aj matky alergičky, ktoré musia užívať protialergické lieky, bežne dojčia. Ak však ide o dlhodobú liečbu matky, nielen o krátkodobé prekrytie jej alergických ťažkostí, možno by bolo rozumné pozvoľne dojčenie ukončiť. Dostatočným dojčením do roka ste dieťatku poskytli veľa dobrého. Citovú blízkosť mu postupne môžete nahradiť inou emocionálnou aktivitou.