7 vecí, ktoré zabíjajú chuť na SEX. Číslo 4. by ste asi nečakali

Vaša polovička túži po chvíľkach nežnosti, no vám sa naozaj nechce? Radšej by ste sa zahrabali pod posteľ, len aby ste TO nemuseli robiť? Príčinou nechuti do sexu môže byť hneď niekoľko:

1. Lieky

Antidepresíva, lieky na krvný tlak, antikoncepcia, chemoterapia, lieky na HIV a mnoho ďalších tabletiek môže výrazne obmedziť sexuálny apetít. Vždy je dobré problém skonzultovať s lekárom, prípadne spoločne nájsť inú formu liečby.