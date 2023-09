6 tipov ako sa starať o dekolt. Výber podprsenky nepodceňujte

Každá žena si počas leta rada dá na seba módny kúskok, ktorým svetu a slnku odhalí o čosi viac pokožky. Okrem nôh sú to bezpochyby aj prsia, na ktoré by ste mali myslieť - a to nielen v lete. Kvalitný opaľovací krém by mal byť samozrejmsťou, no pri starostlivosť o prsia je dobré pripomenúť si ešte pár dôležitých vecí.

1. Nezabúdajte hydratovať

Po opaľovaní nezabúdajte ani na hydratáciu. Zdroj: Shutterstock

Aj prsiam totiž môžeme poskytnúť správnu starostlivosť. Pred slnkom ich musíme chrániť krémom so správnym UV faktorom, po opaľovaní zase hydratovať. Na hydratáciu ženy často zabúdajú. Aj keď by sme prsiam mali venovať rovnakú starostlivosť ako napríklad svojej tvári.