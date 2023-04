6 dôvodov prečo odložiť mobil! Rodičia detí nebudú nadšení

Možno si to mnohí nedokážu pripustiť, ale neustále držanie, kontrolovanie a pozeranie do mobilu hraničí so závislosťou. Je skutočne dobré, byť non stop pripojení? Len niekoľko dôvodov by mohlo stačiť na to, aby sme sa začali obmedzovať. Štúdia z roku 2015 zistila, že samotné upozornenia smartfónov negatívne ovplyvnili výkon pri úlohách vyžadujúcich pozornosť.

Neskoršia americká štúdia uverejnená v časopise Human Behavior and Emerging Technologies zase zistila, že ľudia sa cítili vzdialení od svojho partnera, s ktorým sa rozprávali, pretože on riešil veci na smartfóne a to z dôvodu, ktorý nebol príliš dôležitý, čiže napríklad posielal správy priateľom. Pošta, správa alebo telefonát vyznievali tak dôležitejšie ako daný partner, ktorý sa tak cítil menejcenný.

Phubbing medzi nami

Pozor na phubbing. Zdroj: Shutterstock

Nový výraz plne opisuje to, čo sa v spoločnosti deje. Phubbing spája anglické výrazy telefónu - phone a snubbing, čo v preklade znamená niečo ako odmietanie, ignoráciu, nevšímavosť. Ľudia, ktorí spoločne trávia čas, držia v rukách telefóny a odpovedajú na maily či správy. Táto činnosť začína byť dokonca podvedomá a mnohí ju považujú za neškodnú. Pritom sa sami oberajú o kvalitný čas trávený s blízkymi a poškodzujú sa tak vzťahy, napísal server Medium.

Telefón ničí vzťahy. Zdroj: Shutterstock

Dobrá konverzácia či sústredenie sa na aktuálnu pracovnú či študijnú činnosť, pritom vždy prekonajú digitálnu interakciu. Keď vedieme osobný dialóg, zapájame do toho inú osobu a vytvárame tak trvalé vzťahy. Rovnako tak dokážeme zabezpečiť aby to, čo hovoríme, nebude nesprávne interpretované. Pretože keď budeme komunikovať tvárou v tvár, môžeme jasne formulovať svoje myšlienky.

Na druhej strane smartfóny ovplyvňujú ľudské spojenie, pretože nedovolia druhej osobe vidieť naše neverbálne správanie. „Ich používanie znamená nevenovať svoju plnú pozornosť a byť plne prítomný, čo je najsilnejší prejav náklonnosti a rešpektu vo vzťahu. Tí, na ktorých vám záleží, by nemali súťažiť s vašimi zariadeniami o vašu pozornosť,“ uviedlo Medium.

Človek sa sústreďuje na niečo virtuálne, namiesto skutočného. Zdroj: Shuttertock

Pokiaľ ide o phubbing, smartfón ničí vzťahy. Človek sa sústreďuje na niečo virtuálne, namiesto skutočného a ničí tak skutočné životné putá.

