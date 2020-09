Všímajte si: 5 viet, ktoré povedia muži skôr, ako vás oklamú

Počuli ste od partnera niekedy takéto vety?

1. Mám pocit, že si ma už nevážiš

Táto veta naznačuje, že partner už vo vzťahu nie je taký spokojný ako predtým a že sa cíti z nejakých príčin zaznávaný. To, samozrejme, neznamená, že vás hneď zajtra podvedie, ale mali by ste spozornieť. Ak má pocit, že ho podceňujete, môže sa stať, že bude hľadať duchovnú, alebo sexuálnu spriaznenosť u inej ženy, ktorá „jeho kvality" ocení. Mali by ste zbystriť pozornosť.