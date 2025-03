Ani nie po roku vzťahu s partnerom mi na ňom začína veľa vecí prekážať. Ako prežúva, grgá, smrká, odpľuje si, proste bežné fyziologické prejavy. Prestáva ma kvôli tomu priťahovať. Inak si ale veľmi rozumieme. Čo robiť? Prejde ma to? Je to signál, že to nebude fungovať? Dá sa na tom ešte pracovať?

Výber pre vás NATIVIO