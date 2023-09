Praskla mi žilka a vidím akoby čierne mraky v oku

Pred rokom mi praskla žilka na očnom pozadí. Lekár povedal, že je to už dobré. Ale ja mám stále čierne mraky v oku. Vyzerá to ako hmla, je to rozmazané. Dalo by sa s tým niečo robiť?