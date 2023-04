Môžem pri horúčke podať dieťaťu polovicu lieku pre dospelého?

Závrat a nevoľnosť počas bankovania alebo po ňom nie sú normálne. Také vedľajšie účinky by sa nemali objaviť po žiadnej procedúre. Preto je dôležité, aby problém pohybového aparátu správne diagnostikoval odborník, ktorý vám odporučí vhodné metódy liečby. Vákuová masáž spočíva v priložení sklených nádob s nahriatym vzduchom na kožu. Ochladzovaním vzniká podtlak, ktorý vtiahne časť kože a podložia do banky a spôsobí silné prehriatie a prekrvenie. Bankovanie sa používa už od staroveku a okrem fyzikálneho a reflexného pôsobenia predpokladá ovplyvnenie látkovej výmeny, teda rýchlejšiu regeneráciu postihnutého miesta.

Myslím si však, že by nemalo byť prvou voľbou pri problémoch pohybového aparátu. Tou by mala byť rehabilitácia a fyzioterapia so širokou škálou možných techník a postupov, ktoré sú už počas aplikácie nebolestivé, príjemné a nezanechávajú niekoľko dní podkožné hematómy, čo je po bankovaní bežné. Hematómy totiž limitujú plynulosť a následnosť iných procedúr. V prípade presileného ramena odporúčam pokojový režim, polohovanie končatiny, mäkké techniky a podľa potreby doplnenie fyzikálnou liečbou, napríklad laserom.