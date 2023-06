Mám problémy so štítnou žľazou a priala by som si dieťa. Existuje alternatíva k liekom?

Zistili mi hypertyreózu a už 9 rokov beriem liek s účinnou látkou tiamazol. Existuje k nemu alternatíva? Mám od narodenia problém so srdcovou chlopňou, arytmiou, nábeh na žalúdočný vred a veľmi zlú imunitu. Bojím sa negatívnych účinkov z dlhodobého užívania. Priala by som si dieťa, no bojím sa, keďže liek spôsobuje vážne poškodenie plodu.