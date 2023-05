Kruhy pod očami môžu veštiť ochorenie krvi: Lekárka radí, čo robiť

Keď sa fisúry objavujú častejšie, je podozrenie na zápalové ochorenie, a to buď Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu. Určite by sa mal obrátiť na gastroenterológa. Okrem toho by ho mal vyšetriť aj proktológ, teda lekár, ktorý sa špecializuje na ochorenia konečníka. Fisúry aj fistuly sa dajú liečiť a treba ich riešiť, kým nevytvárajú ďalšie komplikácie. Existujú rôzne metódy liečby, napríklad elastická ligatúra, laserové ošetrenie, chirurgické vyrezanie a iné. V prípade, že pociťuje na sebe aj zníženú imunitu, je vhodné absolvovať imunologické vyšetrenie. Keď sa posilní imunita, dosť často to pomáha vyriešiť spomínané zdravotné ťažkosti.