Červená pokožka po kúpaní: Bojím sa, že je to niečo s cievami

To, čo sa deje s organizmom pri striedaní studenej a teplej vody pri sprchovaní, je veľmi jednoduché, no účinné: cievy sa zužujú a rozširujú, čo podporuje imunitný systém a metabolizmus a prospieva srdcu i krvnému obehu. Rozšírením ciev sa zvyšuje prísun krvi k povrchu tela, zvyšuje sa výdaj tepla. Naopak, ich zužovaním - v chlade - sa strata tepla obmedzuje, znižuje. Najpravdepodobnejšie ide iba o cievnu reakciu tela na pôsobenie tepla a nevyžaduje si žiadnu liečbu. Ak by však zmeny na koži pretrvávali, mali suché alebo mokvajúce ložiská, ktoré svrbia, je nutné vyšetrenie u dermatovenerológa.