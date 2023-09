Žihľavka (urtikária)

Urtikária je ochorenie prejavujúce sa tvorbou svrbivých urtík, žihľaviek na tele. Okrem toho môže byť prítomný opuch a to najmä v oblasti pier, viečok, rúk či chodidiel. Približne 15-25 % ľudí prekonalo žihľavku počas svojho života najmenej raz. Názov urtikária dostala podľa vzhľadu pripomínajúceho reakciu po kontakte so žihľavou - po latinsky urtica diocia. Existuje mnoho spúšťacích faktorov. Najčastejšie sú to lieky, potraviny a rôzne infekcie. Spúšťačom žihľavky môže byť alergická reakcia – vyvolaná kontaktom alergénu so špecifickými protilátkami IgE, IgG alebo IgM, pseudoalergická alebo iná. Podľa toho sa dá rozdeliť na žihľavku alergickú, toxickú, fyzikálnu, podmienenú enzýmovými defektmi, autoimunitnú, psychosociálnu, nealergickú, kontaktnú alebo idiopatickú bez známej príčiny.

Tieto príčiny sa dajú väčšinou odstrániť. Vynechá sa podozrivý liek, vyhýba sa podozrivej potravine, prelieči sa infekt. Ide o akútnu urtikáriu. Vyvolávače chronickej urtikárie, ktorá trvá viac ako 6 týždňov, môžu byť známe - teplo, tlak, chlad, námaha, slnko, trenie, či vibrácie, ale ťažko odstrániteľné. Za niektorými prípadmi chronickej urtikárie sú systémové či nádorové ochorenia. Mnohokrát sa však príčina nenájde. Vtedy hovoríme o chronickej spontánnej urtikárii.