Zarastený necht

Zarastajúci necht na palci nohy je veľmi nepríjemná a bolestivá záležitosť, ktorá sa zo dňa na deň nevyrieši. Problém najčastejšie vzniká v dôsledku neprimerane hlbokého zastrihávania nechtov, respektíve strihania si nechtov do oblúka. Ak si nedostrihnete necht až do konca, ostávajú v koži jeho kusy. Postupne zarastajú do pôvodného tkaniva kože a vzniká zápal, ktorý vyvolá granuláciu, tvorbu náhradného tkaniva. To je zvyčajne spojené s hnisaním, zápachom, bolestivosťou či začervenaním a môže mať priemer až do jedného centimetra. Alebo si necht odstrihnete príliš nakrátko. Ak jeho špička nepresahuje cez okraj bruška prstu, môže sa vám pri dlhšej chôdzi v nevhodnej obuvi začať stáčať do hĺbky a zarezávať sa do tkaniva konca prsta.

Príčiny zarastania nechtov na nohe:

-strihanie nechtov príliš hlboko či do oblúku

-nosenie úzkej, tesnej obuvi

-dedičné predispozície

-poškodenie nechtu pri športe, úraze

-zdravotný stav nechtu, plesne

Veľmi často, v obave, že doktor pristúpi rovno k strhnutiu nechtu, sa pacienti trápia so zarastaním nechtu aj dlhé roky. Pritom skorá odborná pomoc je šetrná a necht vám ostane celý.