Pri vyvrtnutí členku sa hlavica a jamka kĺbu od seba na moment vzdialia, vrátia sa do správnej polohy, ale natiahne sa väzivo kĺbového puzdra. Vyvrtnutie sprevádza bolesť a než sa puzdro opäť stiahne do optimálnej polohy, trvá to určitý čas. Dovtedy nie je kĺb celkom stabilný.