Lekár robí pri podozrení na ochorenie hrubého čreva kolonoskopické vyšetrenie, na základe ktorého vylúči organický nález na sliznici čreva, napríklad zápal, nádor, hemoroidy či divertikuly. Keďže ste mali nález v norme, možno predpokladať, že kašovitá stolica jedenkrát denne je u vás normálna, najmä ak konzumujete dostatok vlákniny a pijete dostatok tekutín. Podobne sa môže prejavovať aj funkčné ochorenie hrubého čreva - dráždivý tračník, ale v takom prípade bývajú stolice skôr akoby na príkaz, teda nútia pacienta bezodkladne ísť na toaletu, a často sú vodnaté. Niekedy môže byť kašovitá stolica príznakom ochorenia iných orgánov, ktoré zrýchľujú peristaltiku čriev, napríklad ochorenia štítnej žľazy. Môže sa objavovať aj po užívaní niektorých liekoch - máme skúsenosti od diabetikov.

Reflux, ktorý spomínate, by nemal mať vplyv na konzistenciu stolice. Naopak, niektorí pacienti majú pri liečbe antacidami a inými liekmi skôr sklon k tuhšej stolici. Možno by bolo vhodné, keby ste konzumovali viac probiotík, ktoré neraz ťažkosti so stolicou dokážu úplne odstrániť.