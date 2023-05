Skleróza multiplex je autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, pri ktorom imunitný systém začne poškodzovať ochranný obal nervových vlákien. Presná príčina SM sa nepozná. Predpokladá sa spoluúčasť genetických faktorov, infekčných ochorení a vplyvu prostredia. Môže mať viacero chorôb. Jeden typ sklerózy postihuje skôr mladých medzi dvadsiatym a štyridsiatym rokom. U väčšiny z nich sa náhle zhoršenia príznakov alebo výskyt nových, teda relaps či atak, strieda s remisiami - dlhými, až niekoľkoročnými obdobiami bez akýchkoľvek symptómov. Vo vyššom veku so súčasným prebiehajúcim starnutím imunitného systému sa výskyt náhle sa objavujúcich atakov znižuje a ochorenie prechádza do obrazu takzvanej sekundárnej progresie alebo sa začínajú objavovať príznaky primárnej progresie. Pri sekundárnej sa stav pacienta pomaly a postupne zhoršuje so stále menším počtom relapsov. Primárne progresívna forma nastupuje okolo 40. roku a týka sa asi 10-15% pacientov so SM. Neurologické funkcie sa pri nej trvale zhoršujú od začiatku, čo už v horizonte niekoľkých rokov môže viesť k výrazne obmedzenej mobilite.