Sinusitída - zápal prínosových dutín

Deti aj dorast by mali pravidelne podstupovať preventívnu prehliadku u očného lekára. Môžete ubezpečiť svojho syna, že ho takáto návšteva nebude bolieť. V tomto prípade je však tiež potrebné podstúpiť vyšetrenie zraku. Môže ísť o prechodný jav, ale aj nemusí. V prípade prechodného javu možno podstúpiť symptomatickú liečbu vo forme očných kvapiek. O ich výbere musí rozhodnúť očný lekár. Ak ide o trvalý jav a ak to výsledky dôsledného vyšetrenia umožnia, zvážila by som aj chirurgické odstránenie daných hrčiek.