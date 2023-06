Jazvy sú prirodzeným spôsobom liečby rozličných poranení kože, ktoré sú hlbšie. Povrchové zranenia sa zahoja bez stopy. Zo začiatku po odpadnutí chrasty možno postrehnete len bledší povrch pokožky, aj ten sa však postupne dorovná. Ak poškodenie prenikne až do väzivovej vrstvy kože, miesto sa hojí jazvou. O tom, aká bude jazva, často rozhoduje aj to, ako bola zašitá. Najhoršie sú úrazové rany, keď vás napríklad pohryzie pes alebo horšie spadnete. Pri plánovanom chirurgickom zákroku chirurg reže rovno, ale po úrazoch treba zničenú kožu doslova plátať zo všetkých strán. Potom je aj jazva škaredšia, je to však prirodzené. Rovnako dôležité sú stehy. Čím väčšie sú medzi nimi rozostupy alebo čím sú nepravidelnejšie, tým výraznejšia bude jazva. Najhoršou možnosťou, či už v prípade operačného zákroku alebo prípadného zranenia, je hojenie takzvanou keloidnou jazvou.