Fixný zubný aparát

Pri čeľustnoortopedickej liečbe zďaleka nejde len o estetickú stránku. Podľa odborníkov ju potrebuje asi tridsať percent detí do 12 rokov zo zdravotných dôvodov, no liečených je len šesť percent. Zanedbanie liečby v detstve môže viesť v dospelosti k rôznym problémom, vrátane straty zubov. Možný problém by mal odhaliť zubný lekár v rámci preventívnej prehliadky a poslať vás s dieťaťom za čeľustným ortopédom. No ak sa vám niečo na zúbkoch dieťaťa nepozdáva, môžete sa na špecialistu obrátiť aj priamo. Zoznam lekárov so špecializáciou čeľustná ortopédia, ktorí jediní by mali poskytovať ortodontickú liečbu, nájdete na www.viacnezstrojcek.sk. Fixný zubný strojček je určený na liečbu vád, ktoré narúšajú funkčnosť zubov a čeľustného aparátu.