Fibrómy (kožné výrastky)

Vysoký tlak krvi je potrebné liečiť. To isté platí pri zvýšenej frekvencii srdca. Vaša všeobecná lekárka by vás mala dôkladne vyšetriť a poslať na ďalšie doplňujúce vyšetrenia, ako je ultrazvukové zobrazovacie vyšetrenie prípadne 24-hodinové monitorovanie EKG. Na tieto vyšetrenia vás môže poslať aj špecialista – internista alebo kardiológ. Z praktického hľadiska je však jednoduchšie, ak to urobí lekár prvého kontaktu.

Všeobecná lekárka vám na základe vyšetrení môže predpísať lieky, ktoré zároveň ovplyvňujú tlak aj pulz. Najčastejšie ide o dva, alebo viac kombinovaných liekov. Až na základe výsledkov týchto vyšetrení sa môže vylúčiť spojitosť ďalších zdravotných ťažkostí s poškodením srdca z vysokého tlaku krvi.