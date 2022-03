Nevinný zlozvyk na toalete, ktorým si koledujete o vážny problém!

Hemoroidy riešil už francúzsky kráľ Ľudovít XIV., prezývaný kráľ Slnko. Ich operáciu podstúpil v roku 1686. V súčasnosti sú však hemoroidy doslova civilizačným ochorením. Majú ich takmer všetci, no priebeh ochorenia môže byť aj bezpríznakový. Odhaduje sa, že hemoroidmi trpí 60 až 90 % populácie. Väčšina pacientov s hemoroidmi má zároveň aj chronické žilové ochorenie - kŕčové žily. Hemoroidy sú vlastne ,,kŕčové žily konečníka".

Spýtajte sa rodičov

Existujú vonkajšie a vnútorné hemoroidy. Častejšie sú tie vonkajšie, ktoré si môžete nahmatať ako akúsi hrčku. Vnútorné sú vnútri análneho kanála.

Príčiny vzniku hemoroidov sú rôzne, v prvom rade ale ide o genetický faktor. Ak má jeden z vašich rodičov chronické žilové ochorenie, budete ho mať so 75%pravdepodobnosťou tiež. Ak majú hemoroidy alebo varixy obaja vaši rodičia, pravdepodobnosť, že sa s týmto problémom v istom veku stretne aj vy, je až 90%.

Mobil v hlavnej úlohe

,,Predpokladá sa, že hlavným dôvodom vzniku hemoroidov je zvýšený tlak na žily konečníka a ako dominantná príčina je vrodená porucha spojivového tkaniva. Nezanedbateľnú úlohu zohráva aj životný štýl - nedostatok pohybu, strava chudobná na vlákninu, nedostatok tekutín, čo vedie k zápche a ku nepravidelnému vyprázdňovaniu," vysvetľuje gastroenterologička z Bratislavy MUDr. Anna Gojdičová. „Určite netreba podceňovať ani zadržiavanie stolice a odkladanie vyprázdňovania na neskôr a takisto dlhé vysedávanie na toalete, dnes také populárne s mobilom v ruke."

Sedenie na záchodovej doske môže byť pohodlné, lenže vonkajší análny zvierač ostáva otvorený príliš dlho. Na „veľkú“ by sme tak mali chodiť len vtedy, keď je to naozaj potrebné, netlačiť nasilu a nemali by sme na WC stráviť viac ako 5 minút.

Skladníci, rybári aj IT-čkári



Zvýšený tlak v konečníku býva aj pri dvíhaní ťažkých bremien, preto sú hemoroidy bežné u pracovníkov v skladoch, nosičov nábytku, ale aj u kulturistov a športovcov s nesprávnou technikou cvičenia vo fitnescentrách. Zvýšený tlak v panvovej oblasti vzniká aj pri namáhavom kašli, kýchaní, preto majú hemoroidy často pacienti s chronickými ochoreniami dýchacích ciest - astmatici, chochp-kári, fajčiari. Hemoroidy však mávajú tiež ľudia z IT sektora, ktorí si ich doslova ,,vysedia", ale aj rybári alebo cyklisti. A logicky akíkoľvek ľudia s poruchami vyprázdňovania, pretože zvýšený tlak v malej panve zvyšuje naplnenie žilových pletencov v konečníku, ich zväčšenie a následne nárast hemoroidov.

Čo odporúča lekárka?



Ku príznakom hemoroidov patrí mokvanie, opuch, hnisanie, hlieny v stolici. V skorých štádiách môže často pomôcť konzervatívna liečba. Je vhodné, aby ste si kúpili voľnopredajný liek, ktorý účinkuje v okolí ritného otvoru pri vonkajších aj vnútorných hemoroidoch (masť s aplikátorom), pri vnútorných hemoroidoch (čapíky) a výrazne dbať o dôslednú hygienu v oblasti ritného otvoru - pri nemožnosti umyť sa čistou vodou sú na to určené vlhčené obrúsky s protizápalovým účinkom.

„Pacientom odporúčam voľnopredajné lieky s liečivými látkami: tribenozid a lidokaín hydrochlorid," vraví MUDr. Gojdičová. ,,Táto kombinácia liečiv uľavuje od bolesti, svrbenia, pálenia a zmierňujú zápal a tonizuje cievnu stenu. Lidokaín je známe lokálne anestetikum, tribenozid pomáha regenerovať tkanivo potlačením zápalu a zlepšovaním vlastností cievnej steny." Každé krvácanie z konečníka by však mal posúdiť lekár. Možné ochorenia konečníka sú totiž rôzne, od polypov cez rôzne trhliny, ekzémy, fistuly, previsy až po karcinóm hrubého čreva a konečníka. Odlíšiť to môže jedine odborník.