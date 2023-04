Zhadzujete kilá prerušovaným pôstom? Aký názor má naň lekárka?

Podľahli ste trendu jarných detoxov? Zmena jedálneho lístka prichádza prirodzene s teplejšími dňami. Na čo si však dať pozor? Hladovanie má vždy svoje úskalia, rovnako ako i zázračné detoxikačné nápoje.

Zmena sa vyplatí

Akékoľvek ozdravenie a odľahčenie jedálneho lístka organizmus určite poteší. Treba si však zachovať ostražitosť. „Radšej ako na zázračné nápoje či náplasti sa vrhnite na čerstvú zeleninu, ovocie a pripravujte si z nich smoothies. Oplatí sa obmedziť konzumáciu mäsa i tučných jedál a nasávať atmosféru prírody,“ hovorí hneď na začiatku o praktických zmenách, ktoré si môžete udržať dlhodobo, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti pre všeobecné lekárstvo Michaela Gašpar Macháčová. „Ak celoročne dodržujete zdravú životosprávu, nefajčíte, nepopíjate alkohol, pravidelne cvičíte, detox nepotrebujete. V správnom režime fungujete celý rok.“ Opatrnejší by ste mali byť hladovaní. Veľký kalorický škrt vám nemusí sedieť.

Radšej postupne

Podľa odborníčky si takýto typ stravovania vyžaduje tréning. „Skočiť z normálneho života do extrémneho pôstu môže narobiť viac škody ako osohu. Je to podobné ako s otužovaním, musíte začať zľahka,“ upozorňuje lekárka. Vhodnejšou alternatívou sú čoraz populárnejšie prerušované pôsty, keď sa v rozličných pomeroch strieda hladovanie s jedením. „Môžete si ho dopriať jeden – až dvakrát do mesiaca. Podmienkou je byť zdravý. Nemala by vás trápiť chrípka alebo iné ochorenie. Tiež by som prerušovaný pôst neodporúčala po operáciách,“ pridáva dôležité informácie doktorka Michaela Gašpar Macháčová, ktorá sama raz do mesiaca holduje prerušovanému stravovaniu. „Ideálne je, ak ho robíte cez víkend. Vyhnite sa vtedy ťažkej fyzickej námahe a doplňte ho cvičením meditačnej jogy alebo prechádzkou v prírode.“

Pozor na pitný režim

Počas pôstneho dňa pite čerstvé ovocné a zeleninové nápoje. Ak by sa objavovali už po pár hodinách bolesti hlavy alebo závraty, pridajte si k tomu radšej zeleninovú polievku. Dôležitý je najmä zvýšený pitný režim. Na druhýkrát potom môžete vyskúšať už len pôst s tekutinami. „Po takomto pôste je vhodné absolvovať masáž, najmä lymfodrenáže, ktoré pomôžu z tela vyplaviť nezdravé splodiny,“ dodáva odborníčka.