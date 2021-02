Ktoré orgány trpia po prekonaní covidu? Je ich viac!

Od čoho závisí, ako rýchlo sa s koronavírusom popadujete a aké dôsledky na vás prekonanie COVID-19 zanechá? "Je to ako ruská ruleta. Mnohí vravia - veď ochoriem a vyzdraviem. Nie, nikdy neviete, ako ochorenie bude prebiehať. Dokonca môže prebehnúť relatívne mierne, ale chronické ťažkosti môžu pretrvávať aj mesiace po prekonaní. A to zo strany rôznych orgánov. Napríklad sa môže jednať o psychické zmeny, únavu, kašeľ, pretrvávajúce dýchacie problémy. Ani netušíme, čo vírus v našom tele spôsobí a aké trvalé následky nám zanechá," vraví MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH, zástupca prednostu kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky v bratislavskom Ružinove. Nová štúdia vedcov z univerzity v Leicesteri, ktorí sledovali vyše 47 tisíc britských pacientov po prekonaní COVID-19 v jarnej vlne zistila, že ochorenie môže neskôr spustiť viaceré závažné zdravotné problémy.

Návrat do nemocnice a ďalšie problémy

V priebehu 140 dní od prepustenia z nemocnice bolo z celkového počtu hospitalizovaných opäť prijatých do nemocnice so zdravotnými problémami 29,4% ľudí a 12,3% z celkového počtu na jar hospitalizovaných ľudí neskôr zomrelo. U bývalých covid pacientov dochádzalo v neskorších mesiacoch k problémom s orgánmi, ktoré v niektorých prípadoch začali zlyhávať. Objavovalo sa u nich aj viac prípadov cukrovky. V porovnaní s "necovidovou" kontrolnou skupinou sa u sledovaných pacientov vyskytlo 3x viac srdcových príhod, 2,8x viac ochorení pečene, 1,9x viac závažných ochorení obličiek a 1,5x viac prípadov diabetu.

Vyliečenie je relatívne

Štúdia dáva do pozornosti, že samotné prekonanie covidu, najmä ak mal pacient ťažší priebeh ochorenia a musel byť hospitalizovaný, ešte nemusí znamenať definitívnu bodku za zdravotnými ťažkosťami. "Pacient sa vylieči v tom zmysle, že nepotrebuje akútnu zdravotnú starostlivosť, má negatívne výsledky testov a nie je infekčný pre okolie. V tomto zmysle vyliečený je. Ale ak porovnáme počet vyliečených a počet tých z nich, ktorí sa vrátili do 100% stavu ako pred infekciou, dovoľujem si tvrdiť, že toto číslo je podstatne nižšie. A spomedzi tých, ktorí boli aj v nemocnici a mali ťažký priebeh, sa väčšina nevráti do pôvodnej kondície," odhaduje aj pneumológ Štefan Laššán, že všetky dôsledky choroby COVID-19 ešte zďaleka nepoznáme.