Zabudnite na relax vo vani. Stres odbúra jedna veľmi obľúbená činnosť!

Existuje mnoho techník, ako zrelaxovať pri nadmernom zaťažení v práci. Ale dennú dávku hormónov šťastia dokáže skutočne priniesť len jedna relaxačná činnosť, ktorú dobre pozná každý dospelý človek.

Odborníčka na vzťahy, Tracy Sainsburyová, na londýnskej výstave Fertility Show, odporučila párom, ktoré sa snažia otehotnieť, tým, čo podstupujú IVF, ale aj ostatným na odbúranie stresu – sex, píše Daily Mail. Podľa nej ľudia, ktorí sú zavalení prácou, čelia nekonečným zoznamom úloh a cítia sa podlomení životom, robia úplný opak toho, čo by mali. Majú stále menej a menej sexu, namiesto toho, aby ho mali viac.

Podľa nej sex funguje lepšie ako čokoľvek iné na odstránenie stresu, pretože dodáva naraz dennú dávku hormónov šťastia, ktoré pôsobia blahodárne pre celý organizmus. Sexom sa zvyšujú hladiny dopamínu, oxytocínu, serotonínu a pozitívnych endorfínov, ktoré dodajú okrem šťastia aj odolnosť voči stresu. Vzrásť môžu prostredníctvom intimity, kontaktu kože na kožu, alebo samotným aktom. „Ľudia by si z toho mali urobiť súčasť svojej rutiny. Úprimne povedané, nemusí to byť romantické milovanie. Môže to byť rýchlovka na pohovke, alebo v kuchyni. Buďte spolu nahí, aby ste sa mali kontakt s pokožkou, či už v posteli, alebo pri sledovaní televízora,“ uviedla Sainsburyová.

Páry, ktoré sa snažia o bábätko

Podľa odborníčky na vzťahy sex funguje na odstránenie stresu lepšie ako čokoľvek iné. Zdroj: Shutterstock

Tracy Sainsburyová tiež upozornila, že tendenciu mať menej sexu majú aj páry, ktoré sa paradoxne snažia o bábätko prirodzenou cestou. Muži pociťujú tlak na ich výkon, ženy trpia pocitom zlyhania kvôli neúspešným pokusom počatia. Pre tých, ktorí podstupujú IVF, čiže sa snažia o bábätko prostredníctvom asistovanej reprodukcie, to môže byť emocionálne tak ťažké, že nemajú ani náladu, chuť ani vášeň.

Expertka na vzťahy, ktorá vyše 20 rokov poskytuje poradenstvo pre neplodné páry, upozorňuje, že sex by nemal byť vtesnaný len do úzkeho obdobia ovulácie. „Sex je spôsob, ako sa cítiť bezpečne. Je to rovnako o intimite ako o pohlavnom styku. Možno si myslíme, že nemáme dostatok času, keď sme v strese alebo keď sa snažíme otehotnieť, ale sex je skutočne veľmi dôležitý.“ dodala nakoniec.