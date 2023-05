Výskum odhalil tajomstvo: Takto donútite deti zjesť viac zeleniny a ovocia!

Kto by nechcel mať deti, ktoré si namiesto keksíku pýtajú jabĺčko či mrkvu! Podľa amerických výskumníkov je to možné a to pomerne jednoduchým a nenápadným trikom.

Štúdia, ktorá bola uverejnená v uznávanom americkom časopise JAMA Network Open vysvetľuje, že ak čas pri jedle a hlavne po ňom, predĺžime len o desať minút, deti výrazne zvýšia príjem výživných potravín, ak sú im ponúknuté. Čas jedla by sa tak mal predĺžiť na celkových 30 minút. Počas tohto času skonzumovali účastníci výskumu približne o 100 gramov ovocia a zeleniny viac, čo zodpovedá asi pätine odporúčaných denných porcií.

„Tento výsledok má praktický význam pre verejné zdravie, pretože jedna denná porcia ovocia a zeleniny navyše znižuje riziko kardiometabolických ochorení o 6 až 7 percent,“ vysvetľuje profesorka Jutta Mata, renomovaná zdravotná psychologička z univerzity v Mannheime. Zdôrazňuje, že na dosiahnutie tohto pozitívneho efektu je rozhodujúce mať na stole k dispozícii dostatočné množstvo ovocia a zeleniny.

Štúdie sa zúčastnilo 50 párov rodičov a 50 detí s priemerným vekom 8 rokov pre deti a 43 rokov pre rodičov. Výskumu sa zúčastnil rovnaký počet chlapcov a dievčat. Počas štúdie sa účastníkom podávala typická nemecká večera pozostávajúca z krájaného chleba, údenín, syra a k tomu kúsky ovocia a zeleniny.

