Vakcína nestačí! Podľa WHO by zaočkovaní ľudia mali robiť toto

Ľudia, ktorí boli zaočkovaní oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu, by mali nosiť rúška na miestach, kde sa vírus šíri, vyhlásila v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) po tom, ako vo štvrtok v USA uvoľnili opatrenia a povolili plne očkovaným ľuďom, s výnimkou určitých okolností, nenosiť rúška, informuje agentúra AFP a TASR.

Podľa WHO by sa krajiny pri rozhodovaní o protipandemických opatreniach nemali spoliehať iba na mieru zaočkovanosti. „Vakcíny zachraňujú životy, ale samé osebe niekedy nemusia stačiť," uvádza WHO.

„Človek sa aj po zaočkovaní môže nakaziť miernou formou ochorenia, ktoré môže aj ďalej prenášať. Preto sú potrebné aj iné ochranné opatrenia, ako je nosenie rúšok a dodržiavanie odstupu. Tieto opatrenia by mali byť v platnosti, až kým nebude väčšina ľudí v krajine chránených a šírenie a prenos vírusu budú minimálne," uviedla hlavná vedkyňa WHO Soumya Swaminathanová.

Najmenej prvú dávku vakcíny doteraz v USA dostalo približne 154 miliónov obyvateľov, čo predstavuje viac ako 46 % populácie. Kompletne je zaočkovaných viac ako 117 miliónov ľudí. Očkovanie sa v uplynulých týždňoch spomalilo. Pre porovnanie, na Slovensku je momentálne zaočkovaných necelých 25 % populácie.