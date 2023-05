Umelá inteligencia a diagnostika srdcového infarktu. Žiadne scifi, ale možná realita

Pokiaľ ste už vyskúšali umelú inteligenciu a jej ChatGPT, mohli ste zostať v rozpakoch. Rozumie po slovensky, odpovedá rýchlosťou ako kamarát na kávičke a kreslí ako Modigliani na počkanie. Súčasné verzia AI však má aj svoje veľké vrtochy. Pokiaľ sa jej opýtate, či môže mať človek viac ako štyri končatiny, zrejme sa dozviete, že je to neobvyklé, ale pokiaľ sa vám to stalo, máte sa obrátiť na svojho praktického lekára. Zostaňme zatiaľ pritom, že podobné nezmysly vám človek nikdy nepovie.

Napriek niekedy až pračudesným odpovediam, niektorí odborníci vidia v umelej inteligencii aj veľké pozitíva. Škótski výskumníci vyvinuli algoritmus, ktorí by podľa nich mohol upokojiť pacientov trpiacich bolesťou na hrudníku. Ako píše magazín Daily Mail, ktorý vychádza z článku v časopise Nature Medicine, v porovnaní so súčasnými testovacími metódami bol algoritmus vedcov z Edinburghu schopný vylúčiť srdcový infarkt u viac ako dvojnásobného poštu pacientov s presnosťou 99.6 percenta. To by znamenalo schopnosť rýchlejšie vylúčiť srdcový infarkt a tým menší počet hospitalizácií.

Článok pokračuje na ďalšej strane ►►►