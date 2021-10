Trápia najmä štyridsiatničky. Ako zmazať pigmentové škvrny?

Pri jemných prejavoch si možno poradíte aj sami. Ktoré ošetrenia používajú profesionáli najčastejšie a dá sa fľakov zbaviť natrvalo? Pri klasických pigmentových fľakoch hovoríme o melazme.

„Vyskytujú sa najčastejšie na lícach, v kútoch čela, na spánkoch alebo okolo úst. Sú hladké, symetrické, na úrovni kože, nič nenahmatáte,“ vysvetľuje dermatologička MUDr. Zora Haviarová. „Len čo sú pigmentácie už drsné, ide o niečo úplne iné. Pigmentové fľaky sa objavujú skôr u žien ako u mužov.“ Prvým krokom je u väčšiny kúpa bieliacich prípravkov.

Na čo stačí krém?

Či už siahnete po tých z drogérie alebo z lekárne, môžete ich bez problémov používať. „Počítajte však s tým, že ide o nízke koncentrácie a efekt nebude výrazný. Sú ideálne na drobné farebné nerovnosti. Ak sa však už na tvári objavila výrazná mapa, potom už bežne dostupné prípravky nestačia,“ hovorí o boji s pigmentovými fľakmi doktorka Zora Haviarová. Určite nepočítajte s tým, že výrazná zmena sa objaví zo dňa na deň. Ako účinné látky sú v prípravkoch väčšinou ovocné kyseliny, výťažky z hrozna či morských rias. Vždy si dôkladne preštudujte návod na aplikáciu.

Môžete si vybrať

Z profesionálnych ošetrení sa na boj s pigmentovými fľakmi najčastejšie používa intenzívne pulzné svetlo IPL, laser alebo chemický peeling, pri ktorom sa využívajú ovocné kyseliny, kyselina glykolová či mliečna. Ideálny čas na riešenie je jeseň a zima. Podľa čoho sa metóda zvolí? „Rozhodujúci je najmä rozsah fľakov. Ak sú rozptýlené po tvári, sú vhodnejšie celkové riešenia, napríklad ovocné kyseliny. Pri menších, ostro ohraničených škvrnách je vhodnejšie IPL. Dôležité je aj to, ako často môžete na ošetrenie prísť. Pri ovocných kyselinách je dôležitá pravidelnosť, aplikujú sa opakovane niekoľko týždňov po sebe. Ak vám to z časového hľadiska nevyhovuje, radšej zvolíme laser. Metódy sa však môžu bez problémov kombinovať. Vždy je to aj vec dohody,“ upokojuje dermatologička.

„Pigmentové škvrny sa najčastejšie vyskytujú na lícach, v kútoch čela, na spánkoch alebo okolo úst. Sú hladké, symetrické, na úrovni kože, nič nenahmatáte.“ MUDr. Zora Haviarová, dermatologička

Účinné kyseliny

„Ovocné kyseliny prechádzajú do kože a pracujú priamo v bunke. Nie je to ošetrenie, pri ktorom sa vám ošúpe celá vrchná vrstva kože. Olupuje sa veľmi nenápadne. Aj v prípade ošetrenia laserom sa červeň stratí. Bez problémov môžete chodiť do práce. Navyše si drobné začervenanie môžete prekryť mejkapom,“ približuje odborníčka. Vo všetkých prípadoch sa dá upokojenie podporiť domácou starostlivosťou. Pri kyselinách sú to aj hydratačné krémy, v prípade lasera či IPL dostanete chladiace prípravky.

Anketa Máte problém s pigmentovými škvrnami: áno 100% 100%

nie 0% 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kedy príde úspech?

Laserové a IPL ošetrenia sú založené na prieniku lúča alebo svetla cez pokožku, kde narušia bunky, ktoré vytvárajú pigment. Nedá sa presne určiť, koľko ošetrení treba absolvovať. Rozhodujúci je rozsah pigmentových škvŕn, ale aj to, ako dlho ich máte na tvári. Ideálne je, ak odborníka vyhľadáte hneď pri prvých náznakoch fľakov. Niekedy stačí jedno sedenie, inokedy ich je málo aj desať. Vo všeobecnosti sa po šiestich týždňoch od prvého ošetrenia ukáže, nakoľko bolo úspešné a ako treba pokračovať ďalej.