Toto nečakali: Po vakcíne sa ženám zväčšili prsia! Lekári vysvetľujú, čo je dôvod

Na nový netradičný vedľajší účinok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech upozornilo v zahraničí viacero žien. O takzvanom „Pfizer boob job" sa veľa hovorí najmä na sociálnych sieťach v Austrálii, píše portál news.co.au.

Lekári v USA zase zaznamenali zvýšení počet očkovaných pacientok, ktoré si vyžiadali preventívne mamografické vyšetrenie.

Pfizer Boob Job



Women who have had #Pfizer#vaccine are claiming their breasts have grown bigger after having jab.



As reported by GreatGameIndia earlier, women who were recently vaccinated may show symptoms of Breast Cancer as side-effect of vaccine. https://t.co/uLB03QQRC9