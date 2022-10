TOP bylinky pre srdce. Ktorý čaj sa oplatí piť po päťdesiatke pravidelne?

Srdcu sa oplatí venovať pozornosť, skôr ako sa ohlásia ťažkosti. Veľkými pomocníkmi môžu byť okrem pravidelného pohybu a zdravého životného štýlu bylinky. Pokojne po nich môžete siahnuť aj v prípade, že si už niektoré ťažkosti liečite, vtedy však kombináciu bylín s liekmi určite konzultujte s kardiológom.

Upraví rytmus

Jednou z najcennejších byliniek je hloh obyčajný. „Priaznivo pôsobí na činnosť srdca, upravuje jeho rytmus, znižuje tlak krvi a má takisto upokojujúce účinky. Zlepšuje zásobovanie srdca kyslíkom a znižuje odpor vencovitých tepien. Hloh ho jednoducho podporuje vo všetkých smeroch,“ hovorí o účinkoch bylinky MUDr. Michal Slivka. „Nemecká štúdia so stopäťdesiatimi pacientmi s ľahkým a so stredne ťažkým ochorením srdca konštatuje, že pacienti, ktorí požívali výťažky z hlohu, mali menšiu dýchavičnosť, opuchy v oblasti členkov a lepšiu fyzickú výkonnosť než tí, ktorí tinktúru z hlohu nepoužívali.“ Považuje sa i za najvýznamnejšiu bylinu v rámci podpory liečby ischemickej choroby srdca. Počítajte však s tým, že účinok hlohu sa neprejaví ihneď, žiada si to čas.

Hloh vám pomôže posilniť srdce. Zdroj: Shutterstock

Hloh obyčajný pomôže srdcu aj v iných smeroch. Upokojí totiž psychiku, pomôže vám zvládnuť nespavosť, úzkosť i podráždenosť. „Pohár čaju môžete piť dlhodobo. Dobre urobíte, ak si súčasne budete kontrolovať tlak krvi. Čaj pripravujem z nazbieraných kvetov a listov hlohu. Vysušené podrvím na sypanú formu a jednu kávovú lyžičku zalejem tristo mililitrami vody, čaj v priebehu dňa dvakrát vypijem,“ pridáva praktické rady odborník. „Zdravý človek, ktorý dovŕši päťdesiatku, môže šálku hlohového čaju na posilnenie vypiť denne bez toho, aby sa obával komplikácií.“

Po akých bylinkách sa ešte oplatí siahnuť? ►