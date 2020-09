Pred infarktom či porážkou ochráni toto, tvrdia odborníci

O to dôležitejšia je preventívna prehliadka, ktorá dokáže odhaliť i poruchu srdcového rytmu a vysoký krvný tlak. Upozornilo na to , ktoré nedeľňajší Svetový deň srdca, pripadajúci každoročne na poslednú septembrovú nedeľu, vníma aj ako výzvu na prevenciu.

Podľa informácii Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bolo u nás minulý rok hospitalizovaných viac ako 4000 pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, z toho najviac vo vekovej skupine 45-64 rokov. Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií však kardiovaskulárne ochorenia postihujú čoraz viac aj mladých ľudí.

Rizikové faktory

Rezort zdravotníctva preto poukazuje na to, že riziko infarktu a porážky je možné znížiť najmä zdravým životným štýlom a obmedzením rizikových faktorov, ku ktorým okrem iného patrí nedostatok fyzickej aktivity, stres, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu i nezdravé stravovanie.

MZ v súvislosti so Svetovým dňom srdca, ktorý si pripomíname každý rok poslednú septembrovú nedeľu, takisto pripomína, že kardiológia je na Slovensku precízne prepracovaný medicínsky odbor so špičkovými ústavmi a pracoviskami, ktoré na dennej báze robia život zachraňujúce výkony umožňujúce vyššiu kvalitu života. Do konca roka 2020 by k nim malo pribudnúť aj nové detské kardiocentrum.

Transplantácie srdca

Slovensko sa tiež radí ku krajinám, v ktorých sa realizuje transplantačný program srdca. Podľa údajov Národnej transplantačnej organizácie sa na Slovensku za posledných 5 rokov až doteraz transplantovalo srdce 140 ľuďom. Ministerstvo zdravotníctva deklaruje kontinuálnu podporu tomuto programu i jeho zefektívnenie, ktoré prinesie ešte viac zachránených pacientov.