Po Slovensku sa šíri nebezpečná choroba. S týmto hneď prestaňte, radia odborníci

Miliarda ľudí žije podľa odhadov štúdie v Lancete v súčasnosti s nejakým problémom duševného zdravia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) od začiatku pandémie stúpol výskyt depresie a úzkosti do januára 2022 celosvetovo o 25%. Ak to s našim mentálnym zdravím nebolo ružové predtým, po pandémii sa ešte zhoršilo, a to naprieč všetkými krajinami.

It's #WorldMentalHealthDay!



-Close to 1 billion people have a mental disorder

-Depression is a leading cause of illness & disability

-1 person dies every 40 seconds from suicide

-3 million people die every year due to harmful use of 🍻#MoveForMentalHealth: Let's invest! pic.twitter.com/hr74iibO7U