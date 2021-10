Stres a úzkosť? 4 varovné signály, že vaše telo volá o pomoc

Odúčanie od plienok je pomerne náročné. Niektoré deti tým prejdú veľmi ľahko, iné sa plienky nechcú vzdať za žiadnu cenu. Pocit plného močového mechúra a ovládať ho vôľou – rozhodnúť sa, či obsah zadrží alebo vypustí, dieťa dokáže vnímať medzi 1. a 2. rokom. Najoptimálnejšie obdobie na odúčanie od plienok je okolo druhého roku. Je dobré vyčkať do leta alebo teplého počasia, keď budete tráviť viac času vonku, možno niekde na záhrade alebo chate a bude mať viac príležitostí samo zistiť, ako tieto veci fungujú. Doprajte mu čas, tu nič neurýchlite. Na nočník ho posadiť môžete aj skôr, napríklad po obede, keď viete, že je čas kakania. Môj syn mal nočník rád a kakal do nočníka v podstate odkedy začal sám sedieť, čítali sme knižky, hrali sme sa a on sa vykakal. Ak by protestoval, nenútila by som ho.