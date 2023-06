Strácate vekom pamäť? Tieto potraviny tomu dokážu zabrániť

Na svete je tiež nový výskum, ktorý sa zameral na stratu pamäte v súvislosti s vekom.

Trojročná štúdia, do ktorej sa zapojilo 3 562 účastníkov vo veku približne 71 rokov, vrhla svetlo na potenciálne výhody konzumácie flavanoly obsiahnutých v čaji, jablkách a bobuľovinách. Potraviny bohaté na flavanol sa spájajú s lepšou funkciou hipokampálnej pamäte, ktorá zahŕňa tvorbu krátkodobej pamäte. Tieto zistenia boli uverejnené v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences a naznačujú, že strava bohatá na flavanoly môže pomôcť zmierniť stratu pamäti súvisiacu s vekom.

Podľa Harvard Health, flavanoly sú látky prítomné v potravinách a nápojoch pochádzajúcich z rastlinného zdroja a patria medzi skupinu flavonoidov. Medzi tieto potraviny a nápoje patrí čaj, červené víno, čučoriedky, jablká, hrušky, čerešne či oriešky. Kakaové bôby, ktoré sa používajú na výrobu kakaa, sú zvlášť bohaté na flavanoly.

Ako píše The Guardian, v štúdii sa zistilo, že osoby s vysokou pravidelnou konzumáciou flavanolov vykazovali lepšie pamäťové funkcie hipokampu v porovnaní s osobami, ktoré konzumovali nižšie množstvo flavanolov. Výskum, ktorý viedol profesor Scott Small z Kolumbijskej univerzity, naznačil, že denný doplnok flavanolu v množstve 500 mg by mohol potenciálne zvrátiť negatívne účinky nízkeho príjmu flavanolu na pamäťové funkcie u starších osôb.

Štúdia vrhla svetlo na potenciálne výhody konzumácie flavanolov obsiahnutých v čaji, jablkách a bobuľovinách. Zdroj: Shutterstock

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení tak, aby počas troch rokov dostávali denne 500 mg flavanolu alebo placebo. Počas štúdie sa vykonávali testy pamäti a na hodnotenie stravy účastníkov sa použili prieskumy stravovania. Hoci výsledky pamäťových testov ukázali len mierne zlepšenie pre skupinu užívajúcu flavanolové tablety ako celok, objavilo sa zaujímavé zistenie. V rámci skupiny užívajúcej doplnok stravy došlo u osôb, ktoré mali na začiatku zlú stravu a nízku spotrebu flavanolu, k priemernému zvýšeniu skóre pamäti o 10,5 % v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo a o 16 % v porovnaní s ich východiskovým skóre.

