Stiahne tlak, cholesterol aj váhu: Vráťte na stôl túto zatracovanú potravinu

S pribúdajúcimi centimetrami v páse a kilami na váhe si možno začínate vstupovať do svedomia a snažíte sa upraviť stravu. Mnoho ľudí ako vy má tendenciu automaticky znížiť množstvo tukov v strave. Ukázalo sa však, že nízkotučná diéta funguje práve opačne. Podľa štúdie výskumníkov z University College Dublin na základe dát 1500 dobrovoľníkov môže takáto strava viesť k zvýšeniu cholesterolu.

Znížiť nielen cholesterol, ale aj krvný tlak a hmotnosť podľa ich výsledkov uverejnených v časopise Nutrition and Diabetes by mala pomôcť jedna špeciálna potravina, ktorá sa medzi ľuďmi teší veľkej obľube. No mnohí si ju odopierajú v mylnom presvedčení, že im môže škodiť.

O akú potravinu ide a ako účinkuje na telo? Pokračovanie na ďalšej strane...