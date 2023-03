Stopka vysokému cholesterolu: Do stravy zaraďte túto kombináciu, radí lekárka

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku možno pripísať rizikovým faktorom životosprávy, ako sú nezdravé stravovanie, nízka fyzická aktivita či fajčenie. Ide zhruba o 25-tisíc úmrtí ročne, ktorým by bolo možné predísť, ak by ľudia žili zdravšie.

Ak by ste s vysokým cholesterolom prišli k primárke MUDr. Ivane Soóšovej, dala by vám pár základných rád. „Ak ste obézni, schudnite. Upravte stravu – menej cukrov, tukov, jedzte prevažne rastlinnú stravu, hlavne zeleninu, mäso len párkrát do týždňa, ideálne ryby, biele mäso, z tukov olivový olej, orechy, nie upravované, ale v priro­dzenej forme.“

To však nie je všetko. Čo ešte odporúča odborníčka? Pokračovanie na ďalšej strane...