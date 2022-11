Chuť na sladké a na slané vplýva na srdce: Ktorá skupina ľudí má výhodu?

Veľa sladkého i slaného telu škodí. Najnov­šie sa však ukázalo, že len jedna skupina hriešnikov môže svoju závislosť zdravo „hacknúť“.

Začnime tými so slanými chúťkami. Len pre povinné zopakovanie: Strava s príliš vysokým obsahom soli pozostáva­júcej z chloridu sodného zvyšuje krvný tlaka poško­dzuje kardiovaskulárne zdravie, čím zvyšuje pravdepodobnosť predčasnej smrti. Ak teda zvyknete presolený rezeň zajedať hranolčekmi a večer vyzobať vrecko čipsov, robíte všetko pre to, aby to bol aj váš prípad.

Každý piaty pacient, ktorému obvodný lekár zmeria tlak, ho má zvýšený, bez toho, aby o tom vôbec vedel. Týka sa to približne pol milióna dospelej populácie na Slovensku a súčasné trendy nemilosrdne ukazujú, že aj mladých, a to hlavne mužov od 35 do 50 rokov.

Menej ako lyžička

Ak trpíte hypertenziou, nedá sa úplne vyliečiť, len kontrolovať – liekmi, ak treba – a zdravou životosprávou. Aj v našom časopise preto opakovane radíme okrem chronicky známych zásad, ako si spestriť stravu o zeleninu, ovocie, vlákninu a adekvátny pitný režim, zminimalizovať príjem soli na menej ako jednu kávovú lyžičku denne. S naším obľúbeným odporúčaním – jedlá dochucujte inak – teda bylinkami či korením, však môžete mať problém pre nevýdatnú chuť, na akú ste zvyknutí. V tom prípade vás asi poteší augustová štúdia, podľa ktorej existuje riešenie.

Na čo prišla? Pokračovanie na ďalšej strane.....