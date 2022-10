Tichý infarkt nebolí, no ohrozuje život: Všímajte si tieto ďalšie príznaky

Vo väčšine prípadov prichádza infarkt s „veľkým treskom“. Aké sú jeho hlavné príznaky?

„Infarkt myokardu sa prejaví bolesťou na hrudi, ktorá je tlaková, zvieravá, pálivá. Má tendenciu vyžarovať do krku, alebo do ľavého ramena, vzácne aj pod bránicu, akoby do žalúdka. Trvá vždy viac ako 20 minút a nie je viazaná na námahu,“ hovorí Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD, FESC, invazívny kardiológ z košického VÚSCH.

Klamlivé signály

Príznaky infarktu myokardu sa nemusia objaviť náhle alebo sa prejaviť intenzívnou bolesťou na hrudníku. Môžu sa líšiť od pacienta k pacientovi. Niektorí pacienti pociťujú len mierne príznaky a ak zistia, že práve prekonali infarkt, bývajú prekvapení. Príznaky sa mierne líšia aj medzi mužmi a ženami, ale najčastejšie sú:

Bolesť na hrudníku – ide o intenzívnu, pálivú bolesť, prítomnú najčastejšie v strede hrudníka s vyžarovaním do ľavej hornej končatiny, ramien, krku, dolnej sánky a do zadnej (najmä ľavej) časti hrudníka, ktorá pretrváva dlhšie ako 10 minút

– ide o intenzívnu, pálivú bolesť, prítomnú najčastejšie v strede hrudníka s vyžarovaním do ľavej hornej končatiny, ramien, krku, dolnej sánky a do zadnej (najmä ľavej) časti hrudníka, ktorá pretrváva dlhšie ako 10 minút Dýchavičnosť

Silné potenie, studený pot

Závraty

Svalová slabosť

Nevoľnosť a zvracanie

Pocity úzkosti

Únava

Búšenie srdca

Úrovne bolesti sa môžu líšiť od človeka k človeku. Pre niektorých ľudí je bolesť alebo tlak na hrudníku závažná, zatiaľ čo iní sa cítia nepríjemne, alebo cítia bolesť podobnú poruche trávenia. Symptómy srdcového infarktu môžu pretrvávať niekoľko dní, alebo sa môžu objaviť náhle a neočakávane.

Tichý infarkt môže byť nebezpečnejší ako ostrý. Prečo? A komu sa môže prihodiť? Pokračovanie na ďalšej strane...